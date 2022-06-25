باشاغا والدبيبة يرحبان ببيان الدول الغربية حول العملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

سارع، كل من رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الرافض للتسليم، عبدالحميد الدبيبة، إلى الترحيب بالبيان الغربي المشترك حول العملية السياسية في ليبيا.

وقال باشاغا، عبر تويتر، أرحب بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف، “بصفتي رئيس تلك الحكومة، المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة، أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال”.

1/2 أرحب بالبيان الصادر عن 🇫🇷 و 🇩🇪 و 🇮🇹 و 🇬🇧 و 🇺🇸، ولا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد. بصفتي رئيس تلك الحكومة – المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة – — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) June 24, 2022

ترحيب الدبيبة

من جانبه رحب كذلك الدبيبة، بالبيان عبر تويتر، معتبرًا أن البيان الغربي، جاء منسجمًا مع موقفه “الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية “، وفق قوله.

وقال الدبيبة: “نبدي ارتياحنا لتوافق البيان مع الموقف الأممي الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقًا لمقررات الاتفاق السياسي، الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقًا لقاعدة دستورية”.

وأضاف الدبيبة: “نجدد التزامنا بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي، وفق آلية وطنية واضحة لذلك”.

نرحب بالبيان الدولي المشترك الذي ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية . — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) June 24, 2022

البيان الغربي

ورحّب بيان الدول الغربية، بما وصفه بـ “التقدم المحرز” في محادثات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة والتي تسيرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال البيان: “نرحب بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق ونقدر عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

بيان مشترك🇬🇧🇺🇸🇩🇪🇮🇹🇫🇷بشأن #ليبيا🇱🇾

⬅️يرحب بالتقدم بالمحادثات الجارية في القاهرة

⬅️يدعو لإنجاز الأساس القانوني لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأقرب وقت

⬅️يرفض الأفعال التي يمكن أن تؤدي للعنف أو مزيد من الانقسامات

⬅️يشدد على ضرورة إدارة الموارد بطريقة شفافةhttps://t.co/cPAOCc5NNL — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) June 24, 2022

ودعا البيان، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهم إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني للسماح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 ( (2021، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.

وأعربت الدول، في بيانها، عن رفضها بشدة “الإجراءات، التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة”.