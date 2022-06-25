وزارة الخارجية تدعو كافة الدول إلى الامتناع عن التعامل مع الحكومة منتهية الولاية باعتبارها خارجة عن القانون

استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية التصريحات الصادرة عن ما تسمى وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية فاقدة الشرعية المحلية والدولية تجاه جمهورية مصر العربية الشقيقة وما تعده هذه التصريحات اللا مسؤولة من إنحراف عن السياسة الرشيدة التي تقتضي وحدة الصف العربي والاحترام المتبادل بين الدول.

الوزارة، وفي بيان صحفي طالعته “ليبيا الحدث” أكدت إن هذه التصريحات الصادرة عن جهة منتحلة لصفة تمثيل الدولة الليبية ما هي الا محاولة يائسة من تلك العصبة الخارجة عن القانون لتعكير صفو العلاقات الأخوية بين دول ليبيا و جمهورية مصر العربية.

وأكدت الوزارة بأنها على تنسيق كامل مع شركائها من الدول الشقيقة والصديقة وكافة المنظمات الدولية بما يعزز مكان ليبيا ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مشيدةً بالدور المصري الداعم للاستقرار والامن ودعم الشرعية في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية .

ودعت الوزارة كافة الدول إلى الامتناع عن التعامل مع تلك المجموعة منتحلة الصفة عديمة الشرعية باعتبارها خارجة عن القانون.