شدد على تشكيل حكومة ليبية موحّدة.. بيان غربي خماسي يرحب بالمحادثات الدستورية

العنوان

رحبت، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالتقدم الحاصل في المحادثات الجارية في القاهرة بين اللجنة المشتركة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت تلك الدول في بيان مشترك: “نرحب بدرجة الإجماع حتى الآن حول الوصول إلى اتفاق، كما نقدّر جهود ستيفاني ويليامز المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

ودعت، مجلسي النواب والدولة وقياداتهما للعمل عاجلا لإنجاز الأساس القانوني لإتاحة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وممثلة للجميع في أقرب وقت ممكن.

وقالت، إن “خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي حددت تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، شريطة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وذلك لم يحدث”.

وأضافت، إنها تشدد على الحاجة إلى تشكيل حكومة ليبية موحّدة قادرة على الحكم وإجراء هذه الانتخابات في أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال الحوار وتقديم تنازلات في أسرع وقت ممكن.

وقالت الدول الغربية، “نحن نرفض تماما الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل تأسيس مؤسسات موازية، أو أي محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة جديدة يجري تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة”.

وأضافت، “نحث القيادات الليبية على التواصل البنّاء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من حالة الاستعصاء، والاتفاق على سبيل لإجراء الانتخابات”.

وأشارت إلى أنها مستمرة في توقع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020.

وقالت، “إن العنف، والتحريض على العنف، وخطاب الكراهية كلها ممارسات غير مقبولة ولا مبرر لها”.

وشددت الدول الغربية، على ضرورة أن تُدار موارد ليبيا بطريقة شفافة ومسؤولة وتخضع للمساءلة في أنحاء البلاد، ولما هو في صالح الشعب الليبي.

واختتمت، “نهيب بالقيادات الليبية الاتفاق على أولويات الإنفاق العام في ليبيا، وتأسيس إدارة مشتركة للموارد وهيكل للإشراف من خلال التواصل المستمر مع عملية مجموعة العمل الاقتصادية التي تأسست في مؤتمر برلين”.