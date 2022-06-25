معلقآ على خروج وحدات من الخدمة لنقص الغاز.. البيوضي: ماقامت به حكومة باشاغا تعذيب وقهر

قال المرشح للانتخابات الرئاسية ” سليمان البيوضي “، إن ما قامت به الحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا تعذيب وقهر جماعي.

جاء ذلك في منشور للمرشح الرئاسي ، عبر حسابه على “فيسبوك” أضاف فيه :”أعلنت شركة الكهرباء فقدان 300 ميغا وخروج وحدات من الخدمة بسبب نقص الغاز”.

كما أوضح المرشح الرئاسي أن هذا النقص ترتب عن إغلاق الحقول والموانئ من قبل الحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا.

متابعآ:”كيف يمكن الوثوق بمن يحارب أبناء الأمة ويمارس ضدهم التعذيب والقهر الجماعي”.

وأفاد البيوضي قائلآ :”أن الصيف لم يبدأ بعد وحجم ساعات طرح الأحمال في تزايد ما ينبيء بصيف ملىء بـ”البلاك آوت”.

كما ذكر :”هذا الأمر لن يعفي رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة من مسؤولياته فوعده بحل أزمة الكهرباء خلال 6 أشهر تبخر كباقي وعوده”.

وأشار المرشح الرئاسي إلى أن الدبيبة صرف المليارات بالتكليف المباشر ولم يتقدم خطوة للأمام. واختتم البيوضي منشوره قائلآ :”آن الأوان لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022″.