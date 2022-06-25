باشاغا يرحب ببيان الدول الغربية حول العملية السياسية في ليبيا

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رحّب، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بالبيان الغربي الخماسي المشترك حول العملية السياسية في ليبيا.

وقال باشاغا، عبر تويتر: أرحب بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف: “بصفتي رئيس تلك الحكومة، المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة، أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال”.