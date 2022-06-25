الكهرباء: فقدان أكثر من 750 ميغاوات بمحطتي شمال بنغازي والزويتينة بسبب نقص الغاز

العنوان

قالت الشركة العامة للكهرباء إن نقص تزويدات الغاز المغذي لمحطات توليد شمال بنغازي والزويتينة أدى الى فقد ما قيمته 300 ميغاوات من القدرات الإنتاجية.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أنها لم تتمكن من تشغيل، وحدات توليد بالمحطتين بقدرة متاحة 450 ميغاوات لعدم توفر كميات الغاز الكافية.

وأوضحت، أن إجمالي القدرات المتاحة المفقودة نتيجة انخفاض ضغط الغاز بلغ 750 ميغاوات، وذلك مع خروج الوحدة الغازية الخامسة في محطة شمال بنغازي بقدرة 250 ميغاوات مع مولد البخار الخاص بها بقدرة 100 ميغاوات أي بإجمالي 350 ميغاوات (تعمل بالوقود الخفيف).

وقالت الشركة، إن العمل جارٍ على صيانتها وإعادتها إلى الخدمة. ولفتت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والزيادة المفرطة في الطلب على الطاقة الكهربائية وانخفاض ضغط الغار، أسفر عن زيادة ساعات طرح الأحمال.

ودعت الشركة المواطنين إلى المساهمة في الترشيد للتقليل من الأحمال. وتعاني مدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وصلت إلى نحو 12 ساعة في اليوم.