معلقًا على نقص الغاز..البيوضي: ماقامت به حكومة باشاغا تعذيب وقهر جماعي | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قال المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي، إن ما قامت به الحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا تعذيب وقهر جماعي.

وأضاف البيوضي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أعلنت شركة الكهرباء فقدان 300 ميغا وخروج وحدات من الخدمة بسبب نقص الغاز”.

وأوضح المرشح الرئاسي أن هذا النقص ترتب عن إغلاق الحقول والموانئ من قبل الحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا.

وتابع البيوضي :”كيف يمكن الوثوق بمن يحارب أبناء الأمة ويمارس ضدهم التعذيب والقهر الجماعي”.

وأفاد المرشح الرئاسي :”أن الصيف لم يبدأ بعد وحجم ساعات طرح الأحمال في تزايد ما ينبيء بصيف ملىء بـ”البلاك آوت”.

وذكر البيوضي :”هذا الأمر لن يعفي رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة من مسؤولياته فوعده بحل أزمة الكهرباء خلال 6 أشهر تبخر كباقي وعوده”.

وأشار المرشح الرئاسي إلى أن الدبيبة صرف المليارات بالتكليف المباشر ولم يتقدم خطوة للأمام.

وختم البيوضي منشوره بالقول :”آن الأوان لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022″.