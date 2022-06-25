صورة تثير سخط الليبيين بسبب أزمة الكهرباء

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أثارت، صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأب يجري عملية “بخار” لطفلته وسط أحد شوارع بنغازي، حالة من السخط على تلك المواقع.

وأظهرت الصورة، أب يجري عملية “بخار” لطفلته المريضة، مستعينا بمولد، في ظل أزمة الكهرباء التي تعاني منها المدينة.

وعبر، مرتادي مواقع التواصل، عن سخطهم لما آلت إليه الأوضاع نتيجة الانقطاع المستمر للكهرباء.

وكتب أحد النشطاء، عبر موقع فيسبوك: “هذه بلادنا في عهد الفاسدين والوهميين للأسف. لاحول ولا قوة الا بالله!”.

وكتب آخر يقول: ” حسبي الله ونعم الوكيل، شوف حال راقد الريح لعند وين وصل، ومازالوا يسرقوا ومش متحشمين لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن ينتقم منكم”.

كما كتب آخر: ” حسبي الله ونعمه الوكيل في أي شخص يكون السبب في انقطاع الكهرباء”.

وتعيش بنغازي، منذ أيام على وقع الانقطاعات المستمرة للكهرباء. وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن الانقطاع جاء نتيجة نقص تزويدات الغاز المغذي لمحطات توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وذكرت الشركة، أن هذا النقص أدى إلى فقدان أكثر من 750 ميغاوات بمحطتي شمال بنغازي والزويتينة.

وتشهد ليبيا، إغلاقًا شبه كامل للإنتاج النفطي والغازي بسبب الاضطرابات السياسية، ما تسبب إلى توقف إمدادات الغاز عن محطات توليد الكهرباء، وفق بيانات سابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.