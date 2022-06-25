حمزة: محاولات استهداف مكتب النائب العام مرفوضة ولا يمكن القبول بها

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ” أحمد عبدالحكيم حمزة ” إن المحاولات الميئوسة لاستهداف السلطة القضائية وتحديدًا مكتب النائب العام مرفوضة ولا يمكن القبول بها.

كما أكد حمزة على ضرورة محاسبة الجناة المسؤولين عنها، وهم عباره عن أبواق ومرتزقة إعلام الدفع المسبق.

لافتآ إلى أن أصحاب الأجندات السياسية المشبوهة تحاول استهداف أهم ركن من أركان قيام الدولة وهي السلطة القضائية، وذلك من أجل إستمرار الفوضى والعبث والإسفاف.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن استغلال حرية الرأي والتعبير للإساءة والتشوية بُغية إلحاق الأذى أمر مرفوض.

وأكد حمزة، أن استغلال غطاء حرية الرأي والتعبير للإجتراء والتطاول على السلطة القضائية، يُشكل جريمة يُعاقب عليها القانون.

كما أردف رئيس اللجنة أنه لاحصانة ولا حماية لمرتكبي هذه الجريمة الخطيرة والانتهاك الجسيم بحق السلطة القضائية.

وأفاد أن هذه الجريمة تتعارض مع مبادئ وضمانات حرية التعبير المنضبطة والملتزمة بالنقد البناء وعبر الطرق المتعارف عليها إجرائياً وليس باللجوء إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وترويج الشائعات.