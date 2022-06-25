معلقآ على بيان الدول الخمس.. باشاغا: أتطلع للعمل مع تلك الدول لإعادة بناء ليبيا

رحب ” فتحي باشاغا ” رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان ، بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن ليبيا، معربا عن «تطلعه للعمل معها لقيادة ليبيا نحو الانتخابات».

وأشاد باشاغا بالبيان «لا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد»، حسب منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وتابع قائلآ: «بصفتي رئيس تلك الحكومة – المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة – أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال».

ويشار الى ان الدول الخمس، قد دعت فى بيان لها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى «الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 للعام 2021، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا».

كما أكدت الدول الخمس «رفضها بشدة» الإجراءات التي قد تؤدي إلى «العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا»، مثل «إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة ، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة تشكل من خلال عملية شرعية وشفافة».

ومن جانبه رحب أيضآ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بالبيان، قائلا إنه «ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية».

وقال إن البيان «توافق مع الموقف الأممي، الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية، وفقًا لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية».