النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعات تأليف تشكيل عصابي غرضه تزوير الصكوك المصرفية

العنوان – طرابلس

أعلنت النيابة العامة مباشرتها بالتحقيق في واقعات تأليف تشكيل عصابي غرضه تزوير الصكوك المصرفية.

وذكر مكتب النائب العام أن التشكيل العصابي يقوم باستعمال الصكوك المزورة في سحب أموال حكومية من حسابات بعض الجهات المموّلة من الميزانية العامة.

وأضاف أن وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام؛ تولى مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات تزوير صكوك مصرفية؛ كان الجناة قد قدَّموها إلى المصرف المسحوب عليه؛ وحصَّلوا قيمتها البالغة (739.251.000 د.ل)؛ عقب إجراء خصمها من حسابات: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ وإدارة الانتاج بهيئة الإمداد والتموين العسكري؛ ومراقبة الخدمات المالية الأصابعة.

وأوضح المكتب أن النيابة العامة واجهت المتهم الذي امتثل للإجراءات بالأدلة القائمة، وانتهت إلى الأمر بحبسه حبساً احتياطيا.

ولفت مكتب النائب العام أن النيابة أصدرت قراراً بضبط وإحضار بقية المساهمين؛ والتحفّظ على متحصَّلات الجريمة التي تم استرجاعها من المتهم.