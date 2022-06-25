شركة الخطوط الليبية تعلن عن تسيير أولى رحلات الحجاج

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن تشغيل أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام نحو الأراضي المقدسة يوم السبت القادم.

كما أوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن الحجاج سيغادرون من 6 مطارات داخل ليبيا، باتجاه مطار الملك عبد العزيز في جدة.

ونشرت الخطوط الجوية الليبية جدول الرحلات والتي بلغ عددها 14 رحلة جوية، حيث ستغادر 6 رحلات من مطار معيتيقة الدولي، و3 رحلات من مطار مصراته، ورحلتين من مطار بنينا، ورحلة واحدة من مطارات سبها، وطبرق، والأبرق.

ويشار الى أن الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة كانت وقعت عقوداً مع شركة الخطوط الجوية الليبية، لتكون الناقل الرسمي للحجاج إلى الأراضي المقدسة على متن طائراتها A330.