بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 25 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 25 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون درجات حرارة مرتفعة على اغلب مناطق ليبيا بسبب تأثرها بكتلةهوائية ساخنة بينما تبقى معتدلة نسبياً هذا اليوم على مناطق أقصي الساحل الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية وتكون شمالية شرقية بعد الظهر على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-43)مْ وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده:-

حالة السماء: صافية بوجه عام .

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مابين (32-35)مْ وعلي باقي المناطق مابين (36-40)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-44)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40 -43)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00).

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