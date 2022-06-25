«مكافحة الأمراض» يوجه نداء إلى حجاج بيت الله الحرام

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حجاج بيت الله الحرام إلى سرعة التوجه لمراكز الرعاية الصحية؛ كل حسب منطقته لتلقي طعم الأنفلونزا الموسمية.

الحجاج ونتائج عينات الكشف عن «كورونا»

على صعيد متصل، أعد فريق من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز يوم الجمعة نتائج العينات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للحجاج لأداء مناسك الحج لهذا العام، حسب بيان صادر عن المركز.

وجهّز فريق من مكتب المعلومات والإحصاء وتحليل البيانات بالمركز البطاقات الإلكترونية الخاصة بتطعيم حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام السابقة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في المركز إلى حين مغادرة آخر فوج من الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

جاهزية التطعيمات والتحاليل اللازمة للحجاج

وفي 13 يونيو الجاري، أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح جاهزية التطعيمات والتحاليل اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لهذه السنة.

وقال السائح، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن إجراءات موسم الحج للعام الجاري تشترط إعداد بطاقات مقروءة إلكترونيًا، و«قمنا بالشروع فورًا في تجهيز البطاقات المطلوبة». وتابع: «نطمئن كل حجاج بيت الله بأن التطعيم جاهز، والتحاليل اللازمة للمغادرة جاهزة».

وفي 7 مايو الماضي، أكدت هيئة شؤون الحج أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022) سيكون 3 آلاف و531 حاجًا، مشيرة إلى عدد من الشروط لاختيار العدد.

وحددت المملكة العربية السعودية نسبة الحجاج عمومًا بـ42%، كما حددت عدد الحجاج من كل دولة، واشترطت أن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي ما دون 65 عامًا.

أحد أعضاء فريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع خلال إعداد نتائج العينات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للحجاج، 25 يونيو 2022. (فيسبوك)

أحد أعضاء فريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع خلال إعداد نتائج العينات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للحجاج، 25 يونيو 2022. (فيسبوك)

من نتائج العينات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للحجاج، 25 يونيو 2022. (فيسبوك)