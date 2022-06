ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري عن استنكاره من قيام وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال بمنع طائرة تقلّ على متنها وفدًا من الاتحاد الإفريقي برئاسة (وزير الشؤون الخارجية في الكونجو برازافيل وسفيرة الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا ) من زيارة البرلمان، حيث كان من المقرر زيارة الوفد لمدينة القبة وبنغازي الخميس للقاء عدد من المسؤولين أبرزهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في إطار عمل الإتحاد الإفريقي على دعم السلام وتشجيع الحوار السياسي.

العقوري وفي بيان له نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، أضاف: “على الرغم من أن الوفد استكمل جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالزيارة، لكن الوزارة أصرت على عدم إعطاء الموافقة لطائرة الوفد الإفريقي بمغادرة تونس متوجهة إلى ليبيا في انتهاك لجميع الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها”، مشيرًا إلى أن ماقامت به الوزارة يلحق الضرر كثيرًا بصورة الدبلوماسية الليبية وبدور ليبيا الريادي في دعم جهود الاتحاد الإفريقي ويضرب بعرض الحائط علاقات الأخوة والصداقة مع الأشقاء الأفارقة.

وأكد أن الحادث يشير إلى حالة الارتباك الإداري الشديد الذي تمر به وزارة الخارجية، والذي يرجع في جزء كبير منه إلى ضعف الرقابة البرلمانية على الوزارة وتغليب المصالح الفئوية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا، منوهًا إلى أن الإدارات الفنية مثل إدارة المراسم بوزارة الخارجية يجب أن تقوم بواجباتها بعيدًا عن التجاذبات السياسية والأهواء الشخصية.

العقوري أوضح بأن الزيارة التي قام بها الوفد الإفريقي بعد محاولة منعه من قبل وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة لمجلس النواب تأتي ضمن حرص المجلس على دعم جميع الجهود الدولية، وخاصة دور الاتحاد الإفريقي من أجل عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

The post العقوري: نستنكر محاولة خارجية تصريف الأعمال منع زيارة وفد الإتحاد الأفريقي للبرلمان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية