الدبيبة: البيان الدولي ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالبيان الدولي المشترك بشأن ليبيا قائلا إنه “ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية”.

وأعرب الدبيبة في بيان لهعن ارتياحه “لتوافق البيان مع الموقف الأممي الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية”.

وأضاف الدبيبة: نجدد التزامنا بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي وفق هناك آلية وطنية واضحة لذلك

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن ترحيبها بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما رحبت الدول المذكورة في بيان لها يوم الجمعة بالتوافق حول الآراء التي تم التوصل إليها حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق مقدرة عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعت مجلسي النواب والدولة وقادتهما إلى وضع اللمسات الأخيرة بشكل عاجل على الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخارطة طريق LPDF، ومؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.