الأرصاد: البحر هادئ الى خفيف الموج على سواحل ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا الى خفيف الموج، اليوم السبت.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية على ساحل مصراتة.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 1.5 متر.
الاضطراب على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.
• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و 26 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية على ساحل طبرق.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• الرياح بحرية إلى شمالية شرقية على ساحل رأس لانوف وبنغازي، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 23 و25 درجة مئوية.
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