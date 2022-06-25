الأرصاد: البحر هادئ الى خفيف الموج على سواحل ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا الى خفيف الموج، اليوم السبت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية على ساحل مصراتة.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 1.5 متر.

الاضطراب على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و 26 درجة مئوية.