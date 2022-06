المرعاش: خالد المشري ما زال معول هدم لأي جهود بناءة للسلام في ليبيا

ليبيا – أكد الكاتب الليبي كامل المرعاش أن النقاط الخلافات بين مجلسي النواب والدولة تتركز حول شروط ترشح رئيس البلاد، ولأن تنظيم الإخوان وغيرهم من زعماء المليشيات القبلية يخشون من ترشح شخصيات وطنية مستقلة وتمثل تيار السيادة الوطنية، والذين لديهم شعبية قوية وخزان انتخابي كبير، فهم يسعون إلى وضع مواد في القانون الانتخابي مفصلة لإقصاء هذه الشخصيات القوية والفاعلة.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “البوابة نيوز” المصري، قال: “للأسف هذا الموقف الشاذ والغريب تتماهى معه بعض القوي الغربية التي تدعي أنها تدعم الديموقراطية وما ينتج عن صندوق الاقتراع، وتنظيم الإخوان المسلمين العالمي ومن ورائه قطر وتركيا لا يريد انتخاب شخصيات وطنية ليبية ستنهي التدخلات الأجنبية في ليبيا وتعيد سيادة ليبيا واستقلالية قرارها السياسي والأمني والاقتصادي”.

وحول حجم وثقل الجماعة الإرهابية، شرح المرعاش أن تنظيم الإخوان في ليبيا ضعيف وليس له جذور في المجتمع الليبي المحافظ بطبعه، وليس له مرجعية وطنية ليبية، نشأته كانت من خلال التنظيم المصري للإخوان المسلمين، وبالتالي تبعيته العمياء للتنظيم الإخواني المصري جعلته أداة طيعة في يد قطر وتركيا المؤيدتين للتنظيم الإخواني المصري الذي كشف عن وجهه الإرهابي الحقيقي، وتجلي ذلك في عشرات الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الماضية.

ولفت المرعاش إلى أن الانقسام الذي يعيشه التنظيم الليبي بين حزبين يدعي كل منهما أنه الأصل، يضيف إلى تدني شعبية الإخوان وشعورهم أنهم سوف يخسرون كل شيء إذا دخلوا رهان الانتخابات بالهزيمة الساحقة الماحقة في انتظارهم.

وحول تعنت رئيس مجلس الدولة، ورفضه الحضور إلى القاهرة حيث مفاوضات التوافق حول قاعدة دستورية، أكد المرعاش أن رئيس مجلس الدولة هو نموذج السياسي المبتذل، الذي لا يملك ذرة من الوطنية، وكل همه الحفاظ على الامتيازات التي يتمتع بها كرئيس لهذا الجسم المترهل والذي يريد الاستمرار رغم أن أعضاءه لم ينتخبوا وإنما جرى انتقاؤهم من نواب المؤتمر الوطني العام لانتخابات عام 2012.

المرعاش ختم:” هناك شبه عصابة تسيطر على المجلس رغم أقليتها وكلهم أعضاء في تنظيم الإخوان، حولوا هذا المجلس إلى أداة هدامة لأي محاولة للاستقرار والمصالحة الوطنية وإعادة سيادة ليبيا، ورهنوا ليبيا للمحتل التركي، ليستمر مسلسل النهب والفوضى والدولة الفاشلة في ليبيا، وموقف خالد المشري من مفاوضات القاهرة كان معروفًا مسبقًا، بأنه ما زال معول هدم لأي جهود بناءة للسلام في ليبيا”.

