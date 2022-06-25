القوات المسلحة تؤمن مدينة مرزق ولن نسمح بوجود أي قوة

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب في تصريحات لموقع العين الإخباري أن القوات المسلحة تؤمن مدينة مرزق ومستعدة لاستقبال أهلها بعد 3 سنوات من تهجيرهم.

وأكد أن تأمين المدينة نتج عن عمل مضنٍ ومتابعة القائد العام المشير خليفة حفتر للوضع في المدينة.

فضلا عن التنسيق مع الشيوخ والأعيان الذين يرحبون بدور القوات المسلحة.

وأشار إلى أن آمر عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان طمأن أهالي المدينة حول الوضع الأمني فيها.

مؤكدا أن القوة المشكلة هي من كل أطياف ليبيا وتم إخلاء المواقع التي كانت مستغلة من غير أصحابها.

وشدد على أن القوات المسلحة مستمرة في عملها ولن تتوقف إلا باستقرار الجنوب.

منوها أنه لن يتم السماح بوجود أي قوة مسلحة خارج الشرعية وغير تابعة للقوات المسلحة والمؤسسة العسكرية.