أول فوج من الحجاج يغادر مطار معيتيقة

يغادر اليوم السبت أول فوج من حجاج بيت الله الحرام من مطار معيتيقة إلى الأراضي المقدسة.

وبين مركز طب الطوارئ والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن عناصره كانوا على استعداد لاستقبال الحجاج وتجهيز رحلتهم.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أن فريق من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز أعد نتائج العينات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للحجاج لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأكد المركز أن فريق من مكتب المعلومات والإحصاء وتحليل البيانات بالمركز قام خلال الأيام السابقة بتجهيز البطاقات الإلكترونية الخاصة بتطعيم حجاج بيت الله الحرام، مبينا أن العمل مستمر في المركز حتى مغادرة آخر فوج من الحجاج إلى الأراضي المقدسة.