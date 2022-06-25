أول فوج من حجاج بيت الله الحرام يغادر مطار معيتيقة

غادر منذ قليل أول فوج من حجاج بيت الله الحرام مطار معيتيقة قاصدين الأراضي المقدسة.

ويضم الفوج الأول 250 حاجًا؛ حيث تقلهم طائرة الخطوط الجوية الليبية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية. وودعت عناصر مركز طب الطوارئ والدعم رفقة الجهات الخدمية الأخرى الحجاج لدى مغادرتهم البلاد.

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ما عدد الحجاج الليبيين؟

وفي 7 مايو الماضي، أكدت هيئة شؤون الحج أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022) سيكون 3 آلاف و531 حاجًا، مشيرة إلى عدد من الشروط لاختيار العدد. وحددت المملكة العربية السعودية نسبة الحجاج عمومًا بـ42%، كما حددت عدد الحجاج من كل دولة، واشترطت أن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي ما دون 65 عامًا.

حجاج بيبت الله الحرام في مطار معيتيقة، 25 يونيو 2022. (مركز طب الطوارئ)

حجاج بيبت الله الحرام في مطار معيتيقة، 25 يونيو 2022. (مركز طب الطوارئ)

أحد حجاج بيبت الله الحرام رفقة عنصر في مركز طب الطوارئ، 25 يونيو 2022. (مركز طب الطوارئ)