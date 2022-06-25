ارتفاع درجات الحرارة في غالبية مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

تسجل درجات الحرارة ارتفاعا على أغلب مناطق ليبيا بسبب تأثرها بكتلة هوائية ساخنة، بينما تبقى معتدلة نسبيًا هذا اليوم على مناطق أقصى الساحل الشرقي.

وبحسب النشرة الجوية للمركز الوطني للأرصاد الجوية تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية بوجه عام.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية وتكون شمالية شرقية بعد الظهر على المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي بين 32 و35 درجة مئوية، وعلى باقي المناطق بين 36 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية بوجه عام.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.

كما تكون السماء في الواحات- السرير- تازربو – الكفرة صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.