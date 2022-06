المصباحي: تركيا مددت تواجد قواتها المحتلة في ليبيا أمام مرأى العالم أجمع

ليبيا – أكد رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يحرص على عدم تسليم السلطة وخلق مشاكل في البلاد.

المصباحي وفي مداخلة له عبر تلفزيون ” المسار” أمس الخميس وتابعتها صحيفة المرصد، وصف استمرار اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الدبيبة بأنه “إهانة” للقرار الليبي.

وأضاف: “البرلمان التركي قرر قبل يومين استمرار احتلاله لليبيا، ومن المفترض أن الدولة التي طلبت التدخل هي من تقرر عبر برلمانها تمديد التواجد الأجنبي، فتركيا مددت لقواتها المحتلة أمام مرأى العالم أجمع، ونحن محتاجون لتوحيد الموقف الليبي وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية التي تحتل أراضينا وتدير الملف السياسي الليبي”.

المصباحي أشار إلى أن وظيفة البعثة الأممية تقديم الدعم للشعب وليس إدارة الملف الليبي، مختتمًا: “البعثة الأممية غير عادلة وغير حيادية، ولو كانت عادلة لاستمعت لقرار البرلمان بتكليف الحكومة”.

