الأوضاع في ليبيا وإيجاد تسوية توافقية محور جلسة عمل بين الجرندي ونظيره الكونغولي

أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الجمعة جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية والكونغوليين بالخارج بجمهوريّة الكونغو جان كلود جاكوسو، .

الوزير الكونغولي الذي ترأ بلاده حالياً اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، أشار إلى أنّ زيارته إلى تونس تأتي على إثر المهمة التّي أدّاها إلى ليبيا وتندرج في إطار التشاور والتنسيق مع تونس اعتبارا لثقته في قدرة تونس على المساهمة الفعلية في مساعدة الاطراف الليبية على ايجاد التسوية التوافقية التي تناسبهم وتخرج ليبيا من ازمتها الحالية.

من جانبه، أكّد الجرندي على ثقة تونس في قدرة الليبيين على تجاوز الظرف الراهن والتوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وإنجاحها انطلاقا من إيمان تونس بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بقيادة ليبية.

وشدّد في هذا السياق على أهمية دور منظّمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ودول الجوار في مساعي تقريب وجهات النظر بين الليبيين ومساعدتهم على توفير الظروف الملائمة لتنظيم هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

كما أكد حرص تونس على مواصلة التشاور والتنسيق مع الاتحاد الافريقي في هذه المرحلة الهامة التي تعيشها ليبيا حتى تتمكّن من استرجاع دورها ومكانتها في المنطقة خدمة للأمن والاستقرار في شمال إفريقيا وفي القارة بأسرها.