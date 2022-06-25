الشكري: أحذر من العبث بالسلم الأهلي للجبل الغربي لأجل مكاسب سياسية ضيقة

حذر محمد الشكري، المحلل السياسي، مما سماه “العبث بالسلم الأهلي للجبل الغربي لأجل مكاسب سياسية ضيقة” وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

الشكري كتب قائلًا: “الجبل فسيفساء اجتماعية متناسقة، أهل ووصال وأرحام وجيرة طيبة، وحذاري من العبث بهذه الفسيفساء لصالح مكاسب سياسية ضيقة ومؤقتة”.

أضاف قائلًا: “أهلنا في الجبل أنتم الأقدر على فهم معطيات الواقع، ومؤشراته وحفظ لحمتكم الاجتماعية وسلمكم الأهلي من عبث العابثين، وهذا وقت أصحاب العقول النيرة والبصيرة النافذة ومن هم لأهلهم ناصحون، شدة وتزول”.