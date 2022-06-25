أول فوج لحجاج بيت الله الحرام يغادر مطار معيتيقة

العنوان-طرابلس

غادر قبل قليل أول فوج من حجاج بيت الله الحرام مطار معيتيقة بطرابلس قاصدين الأراضي المقدسة، وفق مركز طب الطوارئ والدعم.

تقل طائرة الخطوط الجوية الليبية الفوج الأول الذي يضم 250 حاجاً نحو مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية.

وودعت عناصر مركز طب الطوارئ والدعم رفقة الجهات الخدمية الأخرى الحجاج لدى مغادرتهم البلاد

وبحسب هيئة شؤون الحج يبلغ عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022) 3 آلاف و531 حاجًا، مشيرة إلى عدد من الشروط لاختيار العدد. وحددت المملكة العربية السعودية نسبة الحجاج عمومًا بـ42%، كما حددت عدد الحجاج من كل دولة، واشترطت أن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي ما دون 65 عامًا.