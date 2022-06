ليبيا – بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش الخميس مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج، آخر مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية والدولية.

اللقاء تناول بحسب منصة “فواصل” سبل تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات، ومنها التعاون المشترك في ملف تأمين وحماية الحدود ومجال النفط.

The post المنقوش تبحث مع وزير خارجية النمسا سبل التعاون في ملف النفط وتأمين الحدود first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية