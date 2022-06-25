اقعيم يبحث سبل التعاون المشترك مع معهد الولايات المتحدة للسلام | أخبار ليبيا 24

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ألتقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي أمس الجمعة مسئولي معهد الولايات المتحدة للسلام ومركز شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وناقش رئيس معهد الدولايات المتحدة إيلي أبو عون والوفد المرافق مع قعيم سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وأكد صفحة الوكيل على الفيسبوك أن ذلك يأتي في إطار بناء السلام وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

كما تطرّق اللقاء إلى آلية الشروع في إقامة حزمة من الدورات التدريبية للفئات المُستهدفة في مختلف المجالات.

فضلا عن مدى التسهيلات التي يمكن لوزارة الداخلية تقديمها للمعهد.

وأكد قعيم إستعداد وزارة الداخلية التام لتقديم يد العون لأعضاء المعهد.

فضلا عن تسهيل حركة التنقل والتأمين خلال أداء عملهم في مدن ومناطق البلاد.

وأوضح أنه لن يتوانى في تقديم المساعدة لكل ما يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن .