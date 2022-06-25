بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة

بث الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى من البنية التحتية في مصراتة تسجيلًا مصورًا يوضح آخر تطورات المشروع.

وخلال الافتتاح، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الصناديق الاستثمارية والقطاع الخاص للاستثمار في المنطقة الحرة في مصراتة. وأكد خلال كلمته، «دعم كافة المناطق الحرة في ليبيا، لتؤدي عملها وفقًا للمعايير العالمية».

وأُنشئت المنطقة بقرار اللجنة الشعبية 495 للعام 2000، كأول منطقة تجارية حرة في ليبيا. ويشارك في الاحتفال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

المنطقة الحرة بمصراتة هي منطقة محررة من كافة القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية، تأسست سنة 2000 على مساحة 2.739 هكتار شاملة ميناء مصراتة البحري مع توسعات مستقبلية تصل إلى مساحة ( 20.000) هكتار، وتنقسم إلى موقعين.

الأول: 539 هكتارًا شاملًا ميناء مصراتة البحري.

الثاني: 2200 هكتار ويبعد مسافة 40 كلم عن الموقع الأول.

المنطقة الحرة بمصراتة. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

المنطقة الحرة بمصراتة. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

المنطقة الحرة بمصراتة. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

المنطقة الحرة بمصراتة. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

المنطقة الحرة بمصراتة. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)