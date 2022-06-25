الولايات المتحدة و4 دول أوروبية تطالب رئاستي النواب والدولة بسرعة العمل على إنجاز المسار الدستوري

العنوان-طرابلس

أصدر زعماء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا حول العملية السياسية في ليبيا.

رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالتقدم الحاصل في المحادثات الجارية في القاهرة بين اللجنة المشتركة في مجلسي النواب والدولة، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونقلت السفارة الأمريكية عن زعماء الدول الخمسة قولهم في بيان مشترك: “نرحب بدرجة الإجماع حتى الآن حول الوصول إلى اتفاق، كما نقدّر جهود ستيفاني ويليامز المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

ودعا البيان مجلسي النواب والدولة وقياداتهما للعمل عاجلا لإنجاز الأساس القانوني لإتاحة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وممثلة للجميع في أقرب وقت ممكن، كما هو مشار إليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وفي خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر دعم استقرار ليبيا، ومخرجات مؤتمر برلين 2، وإعلان مؤتمر باريس بشأن ليبيا.

وقال البيان: “تحدد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، شريطة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وذلك لم يحدث”.

وشدد البيان على الحاجة إلى تشكيل حكومة ليبية موحّدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في أنحاء ليبيا، لافتا أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال الحوار وتقديم تنازلات في أسرع وقت ممكن.

وجددت الدول رفضها تماما الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، كتأسيس مؤسسات موازية، أو أي محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة جديدة يجري تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة.

حث البيان القيادات الليبية على التواصل البنّاء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من حالة الاستعصاء، والاتفاق على سبيل لإجراء الانتخابات.

وأضاف البيان: “نحن مستمرون في توقع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020. إن العنف، والتحريض على العنف، وخطاب الكراهية كلها ممارسات غير مقبولة ولا مبرر لها”.

وشدد نشدد على ضرورة أن تُدار موارد ليبيا بطريقة شفافة ومسؤولة وتخضع للمساءلة في أنحاء البلاد، ولما هو في صالح الشعب الليبي.

وأهاب البيان بالقيادات الليبية الاتفاق على أولويات الإنفاق العام في ليبيا، وتأسيس إدارة مشتركة للموارد وهيكل للإشراف من خلال التواصل المستمر مع عملية مجموعة العمل الاقتصادية التي تأسست في مؤتمر برلين.