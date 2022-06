ليبيا – قال وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون إنه طالب مرارًا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

عون وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار” أكد أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس.

وأضاف عون: “سنتواصل مع رئيس الحكومة لوضع الترتيبات الأخيرة المتعلقة بتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط لإصدار القرار بشكل رسمي”.

The post عون: سنتواصل مع الدبيبة لوضع الترتيبات الأخيرة المتعلقة بتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية