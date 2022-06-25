مركز مكافحة الأمراض: على الحجاج التطعيم ضد الأنفلونزا

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حجاج بيت الله الحرام إلى سرعة التوجه لمراكز الرعاية الصحية؛ كل حسب منطقته لتلقي طعم الأنفلونزا الموسمية.

ومن جانب ذي صلة، أعد فريق من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز أمس الجمعة نتائج العينات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للحجاج لأداء مناسك الحج لهذا العام، حسب بيان صادر عن المركز.

وجهّز فريق من مكتب المعلومات والإحصاء وتحليل البيانات بالمركز البطاقات الإلكترونية الخاصة بتطعيم حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام السابقة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في المركز إلى حين مغادرة آخر فوج من الحجاج إلى الأراضي المقدسة.