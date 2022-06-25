تشكيل عصابي يستولى على أموال حكومية بعد تزوير صكوك مصرفية

تحقق النيابة العامة في واقعة استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية قدرت بنحو 739 ألفًا و251 دينارًا.

وقالت النيابة إن الجناة قاموا بتزوير صكوك مصرفية، واستعملوها في سحب أموال حكومية من حسابات بعض الجهات الممولة من الميزانية العامة، هي «وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وإدارة الإنتاج بهيئة الإمداد والتموين العسكري، ومراقبة الخدمات المالية الأصابعة».

وحسب بيان المكتب الإعلامي للنائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، فقد أظهرت التحقيقات في الواقعة إن المتهمين قاموا بتمويه مصدر الأموال المستولى عليها، من خلال دمجها في عمل ذي صبغة تجارية، وفق البيان.

وواجهت النيابة العامة أحد المتهمين بالأدلة، وانتهت إلى حبسه احتياطيًا، بعد التحفظ على متحصلات الجريمة المسترجعة منه، كما صدر قرار بضبط وإحضار بقية المساهمين.