الدبيبة يوجه بتحرير المناطق الحرة المحلية من القيود

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه أعطى تعليماته لوزارة الاقتصاد والتجارة لتحرير المناطق الحرة المحلية من القيود المفروضة عليها.

ودعا الدبيبة خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية للمنطقة الحرة بمصراتة القطاعين العام والخاص لدعم المنطقة الحرة مصراتة المحررة من كافة القيود الضريبية.

وبين الدبيبة أنه يتوجب على وزارة الاقتصاد تقديم مقترحات وإصدار لوائح تنظيمية تساعد المناطق الحرة في أداء مهامها.

وحث الدبيبة كل الصناديق الاستثمارية في ليبيا على الاستثمار في المنطقة الحرة مصراتة للنهوض بالاقتصاد الوطني