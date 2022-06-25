بشأن طعم الأنفلونزا الموسمية.. “مكافحة الأمراض” يوجه نداء إلى حجاج بيت الله الحرام

العنوان-طرابلس

وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، نداء إلى حجاج بيت الله الحرام بسرعة التوجه لمراكز الرعاية الصحية؛ كل حسب منطقته لتلقي طعم الأنفلونزا الموسمية.

وأمس الجمعة أعد فريق من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز نتائج العينات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للحجاج لأداء مناسك الحج لهذا العام، حسب بيان صادر عن المركز.

وجهّز فريق من مكتب المعلومات والإحصاء وتحليل البيانات بالمركز البطاقات الإلكترونية الخاصة بتطعيم حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام السابقة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في المركز إلى حين مغادرة آخر فوج من الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وغادر صباح اليوم السبت أول فوج من حجاج بيت الله الحرام مطار معيتيقة بطرابلس قاصدين الأراضي المقدسة، حيث تقل طائرة الخطوط الجوية الليبية الفوج الأول الذي يضم 250 حاجاً نحو مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية.

وفي 7 مايو الماضي، أكدت هيئة شؤون الحج أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022) سيكون 3 آلاف و531 حاجًا، مشيرة إلى عدد من الشروط لاختيار العدد

وحددت المملكة العربية السعودية نسبة الحجاج عمومًا بـ42%، كما حددت عدد الحجاج من كل دولة، واشترطت أن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي ما دون 65 عامًا.