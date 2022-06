ليبيا – أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال إحالة كل ملاحق منحة الأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليون دينار.

الوزارة أكدت بحسب منصة “حكومتنا” أن منحة الزوجة والبنات فوق 18 عاما في مراحلها الأخيرة من المطابقة مع وزارة المالية لتجهيزها للصرف قبل عيد الأضحى.

