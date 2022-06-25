الدبيبة يوجه بضرورة توفير كامل احتياجات الحجاج | أخبار ليبيا 24

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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إلى ضرورة مراعاة توفير كل الاحتياجات اللازمة للحجاج الليبيين لكي يؤدي حجيج بيت الله الحرام المناسك بشكل يضمن سلامتهم وراحتهم.

وفي توجيهات لهيئة شؤون الحج طالب الدبيبة بضرورة اتباع آلية واضحة وشفافة في تطبيق الحج وإعطاء الأولوية لمن يؤد فريضة الحج في السابق.

وقال الدبيبة وفق المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية: “تتحمل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج وتخصيص مبلغ 200 مليون دينار لتغطية نفقات الحج لهذا العام”.