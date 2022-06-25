قشوط: الديمقراطية ستفشل في ليبيا لأن البدو 80% من الشعب

قال سليم قشوط، المتحدث باسم ما تعرف “القوة الوطنية المتنقلة” بمليشيات بركان الغضب، إن الصراع بين البدو والحضر هو الفاصل في تحقيق الديمقراطية في ليبيا.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “طالما وعي الشعب وصل إلى مرحلة القناعة بأدنى مستويات من الحرية وتهاوي العدالة والقبول بالعيش المتدني، فلا يبالي أن يغامر بأدنى منها مقابل أمن هش ورغيف الخبز وسلع الجمعية”.

أضاف قائلًا: “حينها وهو كذلك يفاجأ بأنه حان وقت ذبحه من الوريد إلى الوريد ولا يجد الوقت حتى لتفكير لإنقاذ نفسه من القيود التي كبلته، ووعي الشارع يأتي من النسبة عالية من الشعب تبحث عن معالم واضحة للمستقبل على المدي الطويل يتضمن فيها بكل وضوح مبدأ الحرية والعدالة والحياة الكريمة” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “وقتها نستطيع القول ان الشعب يملك قرار نفسه وتحديد مصيره وحينها أبشر بالمستقبل الزاهر والبناء، بالمختصر الصراع بين البدو والحضر هو الفاصل في تحقيق ذلك مزال في ليبيا نسبة البدو 80% إلى الحضر 20% وبهذا محاولة الديمقراطية ستفشل مع استمرار دمار الدولة وانهيارها” على حد تعبيره.