حكومة باشاغا: مرادة ستكون من أولى البلديات المستهدفة بالانتخابات

أكد نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، اليوم الخميس أن بلدية مرادة، ستكون من أولى البلديات المستهدفة بعملية انتخاب البلديات التي ستجريها الحكومة لاحقاً، لافتاً إلى أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة فتحي باشاغا بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الحكومة الليبية بوفد أعيان وحكماء بلدية مرادة بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي.

وأكد القطراني على ضرورة تقديم كل التسهيلات للبلدية، والتي ستمكّنها من تقديم خدماتها للمواطن على أكمل وجه، كما أكد أنه يسعى إلى إنهاء أي خلاف حاصل وإيجاد توافق بالبلدية.

واستعرض اللقاء، أوضاع بلدية مرادة، واحتياجاتها والصعوبات التي تعرقل تقديم خدماتها للمواطن.