ليبيا تحصل على شهادة تسجيل الزيتون الأبيض من مجلس تابع للأمم المتحدة

تحصلت ليبيا على شهادة تسجيل الزيتون الأبيض تحت اسم “الزيتون الطرابلسي الليبي” من المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة ومقره العاصمة الإسبانية مدريد.

جاء ذلك خلال احتفالية حضرها وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي وسفير ليبيا في أسبانيا وليد بشير أبو عبدالله ومدير مركز بحوث التقنيات الحيوية د.أدم الزغيد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

يُشار إلى أن المجلس الدولي للزيتون هو منظمة حكومية دولية للدول المُصدرة أو المنتجة للزيتون حيث يعتبر المجلس لاعبًا حاسماً في المساهمة في التنمية المستدامة لزراعة الزيتون.