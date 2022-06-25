إدراج الزيتون الليبي الأبيض ضمن الأصناف الموثقة لدى المجلس الدولي للزيتون

العنوان-مدريد

أدرج المجلس الدولي للزيتون “الزيتون الطرابلسي الأبيض” ضمن الأصناف الموثقة لدى المجلس، لافتا أن مصدره ليبيا.

وأصدر المجلس شهادة تسجيل صنف زيتون، للزيتون الطرابلسي الأبيض، مشيرا أن النتائج العلمية لجامعة قرطبة بإسبانيا وضمن برنامج حصر أصول الزيتون تؤكد أن صنف الزيتون الطرابلسي الأبيض مصدره ليبيا وهو أصيل وليس له مثيل ضمن الأصناف الموثقة لدى المجلس.

وقالت السفارة الليبية في أسبانيا أن ليبيا تحصلت على شهادة تسجيل الزيتون الأبيض تحت اسم الزيتون الطرابلسي الليبي، بعد أن تولت جامعة قرطبة بإسبانيا القيام بالبحوث التقنية باعتبارها الجهة التي يعتمد عليها المجلس الدولي للزيتون في إجراء البحوث والدراسات وتسجيل أصناف الزيتون.

لافتة أن مركز البحوث والتقنيات الحيوية بليبيا تولى إجراء الوصف الظاهري للشجرة وكافة الإجراءات العلمية مما أدى إلى تسجيل الزيتون الأبيض باسم ليبيا.