الدبيبة وباشاآغا يرحبان بالبيان الأمريكي الأوروبي حول الوضع في ليبيا

ليبيا – رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالبيان الدولي المشترك الذي ينسجم مع موقف حكومته الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية . الدبيبة أبدى وفقاً لتغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ارتياحه لتوافق البيان مع الموقف الأممي الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية. وجدد التزامهم بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي وفق آلية وطنية واضحة لذلك. وبدوره رحب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا بالبيان المشترك لا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد. باشاآغا أعرب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تطلعه بصفته رئيس تلك الحكومة – المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة – إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع الأصدقاء العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال. يشار إلى أن دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية رحبت بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ودعت الدول الخمس في بيانها مجلس النواب والدولة وقادتهم إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.

