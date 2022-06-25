المنقوش: اغتيال بوقعيقيص يذكرنا بإكمال المسير نحو دولة القانون

قال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن خبر اغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص لايزال غصة في قلوبنا وتذكير بإكمال المسير نحو دولة القانون والديمقراطية.

وقالت المنقوش في تغريدة له بموقع “تويتر” “في الذكرى الثامنة لاغتيال صوت الدولة المدنية وحقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص، لا يزال خبر اغتيالها غصة في قلوبنا وتذكير لنا جميعًا بإكمال المسير نحو دولة القانون والديمقراطية” مضيفة “سلام لروحها ولكل روح مناضلة فارقتنا”.

وفي 26 يونيو 2014 أقدمت مجموعة من الرجال المجهولين على قتل محامية حقوق الإنسان، سلوى بوقعيقيص، بداخل منزلها في بنغازي.

وكانت بوقعيقيص، معروفة بمعارضتها للميليشيات المسلحة والمتطرفين كما كانت عضوة سابقة في المجلس الوطني الانتقالي.