البيباص لـ«فلوسنا»: العلاج في الخارج جاء على حساب تطوير مستشفياتنا بالداخل .. وتفاجأنا بحجم التجاوزات

قال رئيس اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة لتقييم أداء المكتب الصحي بالسفارة الليبية بمصر، عبدالرزاق البيباص، إن العلاج في الخارج جاء على حساب العلاج في الداخل، لا يمكن النهوض بالصحة ما لم يجر النهوض بالمستشفيات العامة، ومستشفياتنا لا يمكن النهوض بها إلا بالشراكة مع القطاع الخاص.

ووصف ملف علاج الليبيين في الخارج في مصر كان «عبارة عن توزيع تركة لمزودي الخدمة»، مضيفًا «تفاجأنا بكم هائل من التجاوزات».

ولفت البيباص، في تصريحات إلى برنامج «فلوسنا» على قناة الوسط (WTV)، إلى أن الفساد الذي يطال ملف علاج الليبيين في الخارج، تبدأ مسبباته من داخل ليبيا، متمثلة في سوء الإدارة في كل مناحي الحياة، مؤكدًا أن «الإشكالية في الداخل وليس بالخارج».

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وتابع البيباص أن اللجنة التي يرأسها بدأت عملها بمراجعة تقارير من اللجان السابقة لفحص المال العام ومدى حسن توظيفه، مشيرًا إلى أن لجنته معنية برقابة الأداء ومعرفة «مكمن الخلل ومحاولة إصلاحه»، كما تعمل على تقييم المكتب الصحي بالسفارة المصرية ومزودي الخدمة والدورة المستندية الكاملة «التي اكتشفنا أنها معيبة».

تصنيف مزودي الخدمة في مصر إلى مستويات

وأوضح أن اللجنة عملت على تصنيف مزودي الخدمة في مصر إلى مستويات، الأول منها مستشفيات تابعة للحكومة ولم يكن هناك تعامل كبير معها، بينما كان التعامل مع أغلب المستوى الثاني دون عقود أو تكليفات (نحو 32 مستشفى)».

وأشار إلى أن التعامل كان يجري من خلال توجيه المريض لمزود خدمة الذي يحدد قيمة تقديرية للعلاج، ثم يعود المريض للسفارة لصرفها بشيك، دون مراجعة مالية أو طبية «هل المريض جرى علاجه فعلا وطبيعة الخدمة المقدمة له، وهل يحتاج أموالًا أخرى، أم حدث فائض معه…».

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وأوضح أن بعض مزودي الخدمة مجرد ما إن يحصل على الشيك «مثلا 700 ألف دولار يصرف على المريض 100 أو 150 ألفا، ويصادر باقي المبلغ بحجة تحويله لسداد المديونية».

وردا على تساؤل حول ما إذا كانت زيادة الصرف على العلاج في الخارج، تؤدي إلى نتيجة عكسية في الداخل، أكد البيباص قائلا: «الرؤية حاليا في علاج الليبيين على الساحة المصرية أن ننفق 38% من قيمة الاعتماد الطبي على جلب الأطقم الطبية المصرية إلى الداخل الليبي، وتدريب الأطقم الطبية الليبية في مصر».

الوديعة المخصصة لعلاج المرضى الليبيين في مصر لا يستفيد منها المرضى إلا بـ8%

وفي وقت سابق، كشفت عضو لجنة تنظيم ملف العلاج بالساحة المصرية، إسراء سعيد، أن الوديعة المخصصة لعلاج المرضى الليبيين في الساحة المصرية، لا يستفيد منها المرضى إلا بنسبة تتراوح بين 7 و8% على أقصى تقدير.

وقالت إسراء سعيد في تصريحات إلى برنامج «فلوسنا» على قناة الوسط (WTV): إن 50% من عائد الوديعة يذهب إلى نفقات العلاج، لكنها أشارت إلى وجود مبالغات وتلاعب في أسعار العلاج في عدد من المستشفيات، مقارنة بالخدمة نفسها في مستشفيات ومراكز صحية أخرى.