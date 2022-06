البيوضي: البيان الصادر عن الدول الغربية هو مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وضد الحكومتين

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن البيان الصادر عن الدول الغربية واضح بذاته فلا توجد شرعية دولية ( كاملة) لعبد الحميد الدبيبة ولا بديل إلا حكومة مصغرة (منزوعة الدسم) لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه لا اعتراف بحكومة باشاآغا، مع إمكانية إجراء الانتخابات بحكومتين من خلال وزارة الداخلية.

وتابع”باختصار هو بيان مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وضد الحكومتين، وقد آن الأوان لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022“.

