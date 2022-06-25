متناسيةً أن أحد زملاءها كان متورطاً في دعم الإغتيالات.. المنقوش تنعي بوقعيقيص بعبارات كاثوليكية “سلام لروحها”

طالبت وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش بتطبيق العدالة في قضية الناشطة الراحلة سلوى بوقعيقيص.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر “تويتر”: “في الذكرى الثامنة لاغتيال صوت الدولة المدنية وحقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص، لا يزال خبر اغتيالها غصة في قلوبنا وتذكير لنا جميعًا بإكمال المسير نحو دولة القانون والديمقراطية”، بحسب قولها.

وأضافت المنقوش: “سلام لروحها ولكل روح مناضلة فارقتنا، العدالة لسلوى”، بحسب قولها.

تحل، اليوم السبت، الذكرى الثامنة لاغتيال المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية سلوى بوقعيقيص، التي عرفت بأنها “أيقونة ثورة 17 فبراير” وأحد رموزها، فيما لا يزال مرتكبو هذه الجريمة بمنأى عن قبضة العدالة.

وكانت السفارة البريطانية في ليبيا قد وصفت بوقعيقيص بـ”المدافعة الشجاعة عن حقوق الإنسان”.

ودعت السفارة في تغريدة عبر تويتر “السلطات الليبية إلى محاسبة المسؤولين عن اغتيالها”.

واغتال مسلحون ملثمون الحقوقية والمناضلة والسياسية ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأحد مؤسسي منبر المرأة الليبية من أجل السلام في يوم 25 يونيو من العام 2014، وذلك بعد قليل من إدلائها بصوتها في الانتخابات البرلمانية ومنذ ذلك الحين لم يجر تقديم أحد إلى العدالة بتهمة قتلها.

وشاركت المحامية المغدورة قبيل اغتيالها بساعات في الانتخابات التشريعية، ونشرت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورًا وهي تدلي بصوتها في أحد مراكز الاقتراع في بنغازي. وكان آخر ظهور لها مساء الأربعاء 25/6/2014 قبل اغتيالها بساعات، عبر قناة “النبأ” الداعمة للجماعات الإرهابية، التي يترأسها وليد اللافي وزير الدولة لما يسمى “الشؤون السياسية والاتصال” بالحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كشاهد عيان على الاشتباكات التي جرت بين الجيش والجماعات الإرهابية التي كانت تسميهم تلك القناة بـ”كتائب الثوار” في محيط منطقة الهواري في مدينة بنغازي.