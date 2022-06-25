الدبيبة: لا أريد أن تكون المنطقة الحرة بمصراتة مملوكة للدولة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المؤقتة ، اليوم السبت ، المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية للمنطقة الحرة بمصراتة.

وطالب الدبيبة، صناديق الاستثمار والقطاع الخاص بالاستثمار في المنطقة الحرة بمصراتة بحسب قوله عبر مقطع فيديو بمنصة حكومتنا.

وأكد الدبيبة خلال كلمته ، في افتتاح المرحلة الأولى من البنية التحتية في مصراتة ، دعم جميع المناطق الحرة في ليبيا ، لأداء عملها وفق المعايير الدولية.

وأضاف أنه أعطى تعليماته لوزارة الاقتصاد والتجارة لتحرير المناطق الحرة المحلية من القيود المفروضة عليها.، مشيرا إلى أن لهدف من ذلك المشروع تنويع مصادر الدخل والرفع من مستوى الاقتصاد المحلي وخلق بيئة استثمارية مشجعة على التجارة

وتابع، لا أريد أن تكون هذه المنطقة مملوكة للدولة، مشيرا إلى أن دور الدولة سيكون الإشراف عليها، مؤكدا على إعطاء توجيه للحكومة بفك جميع القيود عن هذه المنطقة، حتى من قيود الحكومة نفسها.

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ستدعم كافة المناطق الحرة في جميع المناطق ويتقدم لها الدعم بأن تكون مناطق نموذجية لتؤدي عملها وفق المعايير العالمية لتساعد بدورها في النهوض بالاقتصاد الوطني