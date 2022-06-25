انتهاء المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية بمنطقة مصراتة الحرة

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت في احتفالية انتهاء المرحلة الأولي من أعمال البنية التحتية بمنطقة مصراتة الحرة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة منطقة مصراتة الحرة خلال كلمته في الاحتفال الذي عقد بمقر المنطقة الحرة مصراتة بالجهود المبذولة التي تؤكد الاستعداد للبدء الفعلي في تشغيل المنطقة الحرة بعد تعثر أستمر لسنوات.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة، على دور الوزارة في دعم هذه المنطقة من خلال ربطها بالجنوب لتصل إلى دولة النيجر، كما أكد بأن الوزارة تعمل علي ربط المناطق الحرة الاخري بأفريقيا معتبرًا الانتهاء من أعمال البنية التحتية خطوة مهمة لتفعيل المنطقة.

وأشار رئيس الحكومة إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لتشجيع الاقتصاد الوطني وخاصة في المناطق الحرة وإعطاءهم الدور الأكبر في تشغيلها واستثمارها، وأن يقتصر دور القطاع العام على إصدار اللوائح والتشريعات المنظمة التي تساهم في إزدهار المناطق الحرة المحلية.

وشارك في الاحتفال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الوزراء، والوكلاء، ورؤساء بعض المؤسسات والهيئات، وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، وعدد من سفراء الدول، والمهتمين بالنشاط الاقتصادي.

وقُدمت خلال الاحتفالية، عروض ضوئية توضح خطة المنطقة الحرة مصراتة وأهم أهدافها، وهو الربط مع دول في أفريقيا ليكون ميناء مصراتة واجهة بحرية لها.

وقام رئيس الوزراء رفقة المشاركين في الاحتفالية بقص شريط الافتتاح والقيام بجولة ميدانية للتعرف على مكونات المنطقة الحرة، والاستماع إلى الشروح الوافية حول الأعمال المنجزة والخطة المستقبلية لتطويرها.