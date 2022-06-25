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الدرقاش: علينا أن نرفع شعار الانتخابات البرلمانية أولاً

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة أن الخلافات الأساسية تتمحور حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

الدرقاش قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “لذلك علينا أن نرفع شعار (البرلمانية أولاً) حتى يمكن كسر الجمود الذي يعطل التقدم السياسي”.

وأشار إلى أنه وبعد انتخاب برلمان جديد يمكن الحديث عن دستور واستفتاء وقوانين انتخابية تمهد الطريق أمام الانتخابات الرئاسية.

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صحيفة المرصد الليبية

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