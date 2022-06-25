اللواء المبروك سحبان والوفد المرافق له يقومون بزيارة مدينة القطرون

قام آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان والوفد المرافق له بزيارة لمدينة القطرون والقرى المحيطة بها، وكان في استقباله شيخ قبائل التبو زيلاوي مينا.

وجاءت الزيارة تنفيذا لتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر لبسط الأمن والقضاء على الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية وحماية الحدود الجنوبية وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بين أبناء الوطن.

وأكد زيلاوي على وحدة التراب الليبي وتأييده التام للقوات المسلحة العربية الليبية.

من جهته شكر اللواء المبروك سحبان المجهودات المبذولة في تأمين المنطقة والحفاظ على النسيج الاجتماعي.